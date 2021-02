Vida Urbana Adolescente de 17 anos de idade é apreendido com porções de maconha em Augustinópolis Conforme a polícia, o entorpecente estava pronto para ser vendido e o menor infrator acabou sendo conduzido por envolvimento com o tráfico de drogas

Um adolescente de 17 anos de idade, com 54 porções de substâncias análogas a maconha no Portal do Lago, em Augustinópolis, norte do Estado, foi apreendido pela Polícia Militar nesta quarta-feira, 3. Conforme a corporação, o entorpecente estava pronto para ser vendido e o menor infrator acabou sendo conduzido por envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a PM, os po...