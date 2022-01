Vida Urbana Adolescente de 17 anos com porção de maconha é morta com tiro em Palmas Suspeito teria chegado em uma bicicleta e mandado a vítima se ajoelhar em área verde; suspeita é que crime tenha ligação com facções criminosas

Uma adolescente, de 17 anos, morreu após ser baleada nesta terça-feira, 4, em Palmas. O crime ocorreu por volta das 12 horas em uma área verde da Quadra 1.206 Sul Conforme a Polícia Militar (PM), quando os policiais chegaram no endereço do homicídio encontraram vestígios de droga, análoga à maconha, no corpo da vítima. As informações colhidas nas proximidades do oco...