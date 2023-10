O adolescente M.P.M.S de 17 anos foi socorrido ao Hospital Regional de Paraíso na madrugada deste domingo, 22, após ser baleado no bairro Pouso Alegre em Paraíso do Tocantins. As informações são da Polícia Militar.

Segundo a polícia, a equipe recebeu um chamado com informações de que o adolescente estava caído no chão e ‘ensanguentado’ na Avenida Paraíso. Ao chegar no local viram que o adolescente estava com perfurações no queixo e na bochecha.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram o adolescente para o Hospital Regional de Paraíso.

A PM também informou que uma testemunha identificada pelas iniciais L.L.S, declarou que quando passou pelo local, viu outro homem junto com a vítima, mas “tomou rumo ignorado” dizendo que “não poderia esperar pela polícia pois estava devendo”.

Ainda de acordo com a PM, o adolescente disse ter sido baleado por ocupantes de um veículo branco, mas não soube dizer o número de ocupantes. A perícia também esteve no local para realizar os trabalhos.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as investigações serão conduzidas pela 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (6ªDEIC) de Paraíso do Tocantins.

O Jornal do Tocantins solicitou informações à Secretaria da Saúde.