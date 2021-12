Vida Urbana Adolescente de 16 anos desaparece em represa de Gurupi; bombeiros fazem buscas no local Testemunhas disseram que o menor tomava banho com amigos quando mergulhou e não retornou à superfície

Um adolescente de 16 anos desapareceu em uma represa de Gurupi, região sul do Estado. O Corpo de Bombeiros fizeram mergulhos no início da noite deste sábado, 4, na tentativa de encontrar o menor. A corporação informou que testemunhas disseram que o jovem tomava banho com amigos quando mergulhou e não retornou à superfície. Segundo noticiou o G1 Tocantins até...