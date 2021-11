Vida Urbana Adolescente de 16 anos é apreendido suspeito de estuprar criança em Paraíso do Tocantins Menor ainda tentou fugir após saber sobre o mandado de internação expedido pela Justiça

A Polícia Civil cumpriu um mandado de internação contra adolescente, de 16 anos, suspeito de estar envolvido com prática de atos infracionais diversos, inclusive o estupro de uma criança em Paraíso do Tocantins. A ação ocorreu nesta terça-feira, 30, com a atuação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis. Conforme a Unidade Especializada, o meno...