Vida Urbana Adolescente de 15 anos morre afogada após embarcação virar no Rio Araguaia, em Araguacema Corpo da jovem foi encontrado após seis horas de buscas na segunda-feira, 17; adolescente é o 44ª caso deste ano

Ágata Cristina, de 15 anos, morreu afogada quando o barco que estava com outras cinco pessoas naufragou no Rio Araguaia, em Araguacema. O acidente ocorreu no domingo, 16, por volta das 15 horas, em uma área do rio a cerca de 6 km de um ponto usado como acampamento na margem esquerda do rio. As buscas iniciadas pelo Corpo de Bombeiros ainda no domingo finalizaram nesta s...