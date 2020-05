Vida Urbana Adolescente de 15 anos é morto com três tiros na porta de casa em Gurupi Um dos tiros atingiu o rosto da vítima e outros as costas e nádegas; a Polícia Civil investiga o crime

Um jovem de 15 anos morre após ser baleado nesta segunda-feira, 18, no Setor Campos Belos em Gurupi, Sul do Estado. O crime ocorreu por volta das 22 horas e o caso está sendo investigado pela 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Conforme a Polícia Militar, ao chegar no local do caso, os militares encontraram uma equipe do Serviço de Ate...