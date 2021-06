Vida Urbana Adolescente de 15 anos é apreendido com uma faca na cintura, arma de fogo e cheque de R$ 15 mil Policiais flagraram, ainda, o menor conduzindo um veículo

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) a apreender um adolescente de 15 anos que estava com uma arma de fogo, outros objetos suspeitos e ainda um cheque no valor de R$ 15 mil. O caso ocorreu no final da tarde do último sábado, 19, em Silvanópolis, distante 118 km de Palmas. A denúncia foi recebia pelos militares do 5º Batalhão, e informava que o jovem ...