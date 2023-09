Um adolescente de 14 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental de arma de fogo, na tarde de quinta-feira, 31, por volta das 12h20, em uma residência localizada na Avenida Adelino, região central do município de Alvorada.

Conforme o relatório da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por vizinhos que ouviram um tiro em uma casa próxima. Ao se deslocar até o local, as equipes militares encontraram o adolescente no chão da cozinha com uma lesão na cabeça e ensanguentado.

Os militares solicitaram uma ambulância para o adolescente, mas ele veio a óbito.

A vítima era sobrinho da proprietária da casa e estava na residência com mais cinco crianças com idades de 3 e 10 anos.

De acordo com os militares, testemunhas informaram que a tia do adolescente e o filho mais velho dela estavam trabalhando em um frigorífico, no momento do incidente.

Ainda segundo a Polícia Militar, as crianças que estavam na residência informaram que o adolescente estava com arma na mão olhando através do cano para verificar se estava carregada, quando ouviram o disparo e saíram correndo para a casa da vizinha.

A guarnição realizou algumas diligências para localizar o proprietário da arma de fogo, que se trata do filho mais velho da tia da vítima, mas não tiveram êxito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e a arma de fogo recolhida pela Polícia Científica.