Redação Jornal do Tocantins

Na madrugada desta sexta-feira, 13, um adolescente de 14 anos, identificado com as iniciais I.J.C foi baleado em uma distribuidora, localizada no setor Santa Bárbara, na região sul da capital.

A Polícia Militar informou que o jovem estava consumindo bebida alcoólica por volta das 1h20, quando um veículo, modelo Gol de cor prata, parou e chamou a vítima.

Conforme os militares, quando a vítima aproximou-se do carro, o condutor do veículo efetuou dois tiros. Um disparo atingiu a região da perna esquerda.

Ainda segundo os policiais, no local do crime, foi localizado uma cápsula de munição calibre 9 mm. O Corpo de Bombeiros esteve no local e levou o adolescente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sul.