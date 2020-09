Vida Urbana Adolescente de 14 anos é apreendido com nove pedras de crack em Gurupi Apreensão ocorreu durante um patrulhamento no setor Alto dos Buritis

A Polícia Militar (PM) apreendeu um adolescente de 14 anos que estava com nove pedras de uma substância análoga a crack em Gurupi, Sul do Estado. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 31, em uma abordagem de rotina no setor Alto dos Buritis. Segundo a PM, os militares avistaram o menor em atitude suspeita, conversando com outro jovem. Ao perceber a aproximação da for...