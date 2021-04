Vida Urbana Adolescente de 13 anos se afoga em represa de Araguaína durante a madrugada Caso ocorreu por volta das 3 horas desta terça-feira, 13, em uma chácara do setor Presidente Lula

Um adolescente de 13 anos morreu na madrugada desta terça-feira, 13, após se afogar em uma represa localizada em chácara do Setor Presidente Lula, em Araguaína, Norte do Estado. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o corpo do jovem foi encontrado por dois homens, de 30 e 36 anos. Eles relataram que o adolescente teria ido tomar banho na represa junto ...