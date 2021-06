Vida Urbana Adolescente de 13 anos é apreendido após ser flagrado com moto adulterada na BR-153 Proprietário do veículo comparece ao local e disse que tinha emprestado a moto para o menor

Uma ação policial conjunta apreendeu um adolescente de 13 anos flagrado transitando na BR-153 com uma motocicleta adulterada em Guaraí. A ação ocorreu neste domingo, 6, no km 335 da rodovia durante as atividades da Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As equipes da PRF, Polícia Militar (PM) e o Departamento de Trânsito (Detran) realiz...