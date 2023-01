Vida Urbana Adolescente com ciúmes mata idoso por engano ao tentar eliminar atual da ex Homem estava em rede ao lado da ex-namorada do autor e morreu ao ser atingido com golpes de faca

Um adolescente de 17 anos, morador do município de Piraquê, é acusado de matar um idoso com golpes de faca enquanto a vítima dormia em uma rede. Apreendido logo em seguida, ele confessou que atingiu a vítima por engano e o alvo seria outro adolescente e atual namorado de sua ex-namorada. A morte ocorreu na madrugada do dia 28 de dezembro, quando o idoso dormia no mes...