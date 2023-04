Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 57 anos, acabou preso na manhã desta quinta-feira, 27, no município de Almas, região sudeste do estado, suspeito de ter estuprado uma adolescente de 17 anos, cadeirante e com deficiência intelectual.

O crime, de acordo com o registro policial, ocorreu quando a mãe deixou a filha sozinha em casa por alguns minutos, enquanto ia a um mercado próximo. O homem se aproveitou por ser conhecido da família para ter informação sobre a saída da mãe. Ele se dirigiu até a residência para estuprá-la.

Ao retornar para casa, a mãe da adolescente encontrou a filha sem roupas e o suspeito fugiu às pressas enquanto vestia a bermuda. De acordo com o relato da mãe, a vítima contou ter sido tocada pelo suspeito nos seios e na região genital, sem conjunção carnal.

Policiais estiveram na residência e orientaram a mulher para registrar um boletim pelo crime praticado contra a filha na delegacia. Após o registro, policiais militares realizaram diligências no setor Primavera, onde a mãe relatou ser residência do suspeito.

O homem acabou preso enquanto tentava deixar o local para fugir, e foi abordado e conduzido até a delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi autuado como estupro de vulnerável.