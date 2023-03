Um adolescente de 17 anos recolhido no Centro de Atendimento Sócio Educativo (Case), no setor Taquari, esfaqueou com um "chuncho" (faca improvisada) o chefe de segurança do local, Alrilei da Costa Franco, de 37 anos, na altura do peito. Conforme os registros policiais, a agressão ocorreu por volta das 10h40 de segunda-feira, 13.

O servidor precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Palmas e até a publicação da matéria não havia informações sobre o estado de saúde dele.

Orientadores socioeducativos da unidade registraram a ocorrência na 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil.

Além da tentativa de homicídio, o adolescente também teria quebrado duas portas de acrílico enquanto perseguia o servidor com o "chuncho" no interior da unidade. Ele acabou contido por outros agentes de segurança socioeducativos quando tentava aplicar mais golpes ao servidor.

O adolescente acabou autuado por tentativa de homicídio e dano qualificado cometido contra o patrimônio público do Estado.

A Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) responsável pelas unidades do sistema prisional e socioeducativo foi acionada para se manifestar. O texto será atualizado.