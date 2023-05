Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado, 27, no setor Aeroporto, na região sul de Palmas.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava em frente da sua residência com o irmão mais novo, quando passaram dois homens em uma motocicleta, a dupla teria descido da moto e dito: "é o bonde", antes de atirar. Os suspeitos efetuaram dois disparos contra o adolescente, um na cabeça e outro no abdômen. Logo em seguida fugiram do local.

Ainda segundo a PM, a vítima foi socorrida por familiares. Na UPA Sul, o jovem veio a óbito e o local foi periciado. Os familiares foram orientados a registrar o fato na delegacia da Polícia Civil

A polícia científica foi acionada juntamente com a Polícia Civil, ambos estiveram no local e realizaram os procedimentos

De acordo com PM, a guarnição realizou patrulhamento nas proximidades em busca de suspeitos, mais até o fechamento da ocorrência nenhum ninguém foi preso.