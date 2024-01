Um adolescente, de 17 anos, teve a perna esquerda baleada durante uma apreensão na madrugada deste domingo, 28, por suspeita de desacato contra policiais em uma festa em Figueirópolis, na região sul do estado.

De acordo com a corporação, o caso ocorreu por volta das 2h20min, quando o suspeito parou em frente à equipe policial, e fez xingamento contra os militares.

Conforme a PM, a equipe iniciou a abordagem padrão e deu ordem para que o suspeito se posicionasse, para os militares fazerem a busca pessoal, no entanto ele não obedeceu.

A polícia informou ainda que o suspeito estava com cerca de quatro amigos, que tentaram impedir a abordagem, motivo pelo a polícia solicitou apoio de outras equipes policiais. Com a chegada do reforço, o adolescente tentou fugir e segundo os militares, ainda derrubou no chão um soldado.

De acordo com a PM, a equipe fez um disparo de escopeta calibre 12, com munição de elastômero (não letal), que atingiu a perna esquerda do adolescente.

Após o disparo, os militares procederam com a busca pessoal, e não encontraram nada de ilícito.

Ainda conforme a polícia, o rapaz foi colocado dentro da viatura policial para ser conduzido para a delegacia, quando um amigo do suspeito, que estava em um veículo Fiat Uno Way, tentou impedir o deslocamento da viatura.

Segundo a equipe, o homem apresentava sinais de embriaguez e estava agressivo, motivo pelo qual também foi conduzido para a Central de Flagrantes.

Ainda conforme a PM, a Central de Flagrantes de Alvorada, a equipe constatou que o suspeito tinha 17 anos. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou os procedimentos.

Após ser ouvido, o adolescente foi liberado e levado para Gurupi, pelo Conselho Tutelar. Ele responderá responderá pelo crime análogo ao desacato.

A polícia informou também que o amigo do rapaz foi autuado em flagrante por suspeita de dirigir sob efeito de álcool ou droga. A PM disse ainda que foi estipulado fiança no valor de um salário mínimo.