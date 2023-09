Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM), apreendeu na manhã de segunda-feira, 18, uma adolescente de 17 anos, suspeita de transportar cerca de 5 kg de substância análoga à pasta base de cocaína presa ao corpo. Apreensão ocorreu em ônibus que fazia a linha Goiânia (GO) para Palmas (TO), na rodovia TO-080.

A ação contou com ajuda de cão farejador.

Segundo a Polícia Militar, um dos cães de faro, indicou uma bagagem e de imediato os policiais chamaram a proprietária da mala. E ao notar que a menor de idade caminhava com dificuldades, os militares abordaram a adolescente que informou que estava com com uma quantia de drogas presa em seu corpo, na região dos tornozelos.

Uma policial feminina foi solicitada ao local para fazer a busca pessoal e encontrou 5 tabletes de cocaína, enrolados em suas pernas com plástico filme.

O Conselho Tutelar foi acionado e a menor levada para a Delegacia, junto com o entorpecente.