Uma mulher de 21 anos ficou ferida no pescoço após ser abordada por uma adolescente, de 14 anos, dentro do banheiro de um supermercado, na capital. O ato ocorreu por volta das 17h desta segunda-feira, 17.

A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no estabelecimento situado na quadra 501 Sul, Avenida NS-01, no centro de Palmas, para atenderem a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar, a menor entrou no supermercado acompanhada de outros adolescentes e teria se dirigido até o banheiro, onde encontraram a vítima.

A adolescente conversou com a mulher e disse que teria percebido algo no cabelo da vítima. Ao tentar verificar se havia algo no cabelo, a adolescente cortou o pescoço da mulher com uma arma branca.

Informações preliminares da polícia apontam que a adolescente foi encaminhada, junto com os responsáveis, para a central de flagrantes da Polícia Civil.

A vítima foi socorrida pelo gerente do supermercado e levada para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde recebeu os cuidados médicos.