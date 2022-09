Vida Urbana Adolescente é abordado pela PM por dirigir em alta velocidade nas ruas de Porto Nacional Pela numeração do chassi, a PM constatou que a motocicleta que era conduzida pelo adolescente de 17 anos não possuía restrição de furto ou roubo

A Polícia Civil (PC) registrou nesta quinta-feira, 8, um Boletim de Ocorrência Circunstanciado sobre um adolescente de 17 anos pela prática de direção perigosa em via pública em Porto Nacional, região central do estado. Segundo as investigações, na noite de quarta-feira, 7, por volta das 22h10, durante patrulhamento, os policiais militares avistaram um homem que re...