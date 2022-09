Vida Urbana Acusados de matar advogado Danillo Sandes vão a júri nesta terça-feira, 20, em Araguaína Os ex-policiais militares do Pará Rony Paiva, Wanderson Sousa e João Oliveira Júnior e o farmacêutico Robson Costa são acusados de homicídio qualificado

Está marcada para as 8 horas desta terça-feira, 20 de setembro a sessão do Júri Popular que irá julgar o policial militar Rony Macedo Alves Paiva, o farmacêutico Robson Barbosa Costa, de 37 anos, Wanderson Silva de Sousa, de 37 anos, e João Oliveira Santos Júnior, de 35 anos, que estão presos preventivamente, acusados de envolvimento com a morte do advogado Danillo S...