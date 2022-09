Vida Urbana Acusados de matar advogado Danillo Sandes condenados a mais de 51 anos de prisão Rony Marcelo Paiva, teve pena fixada em 25 anos, 2 meses e 14 dias de prisão e Wanderson Silva de Souza, a 26 anos, 5 meses e 14 dias de prisão, em regime fechado

O Júri Popular julgou culpados os ex-policiais militares do Pará Rony Marcelo Alves Paiva, 41, e Wanderson Silva de Sousa, de 37 anos, pela morte do advogado Danillo Sandes Pereira, em Araguaína, em 2017. Com a decisão dos jurados, a Justiça fixou as penas de Rony Marcelo Paiva, em 25 anos, 2 meses e 14 dias de prisão e a de Wanderson Silva de Souza, a 26 anos, ...