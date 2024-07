Vida Urbana Acusados de estrangular e matar idoso em Novo Acordo são ouvidos em audiência de instrução A defesa de um dos envolvidos no processo pediu a liberdade do cliente e o outro confessou ter participado do crime. Advogado da família manifestou receio quanto ao pedido de liberdade

Ocorreu na tarde desta sexta-feira (12), no Fórum da Comarca do município de Novo Acordo, a audiência de instrução do processo que julga o crime que resultou na morte do comerciante Afonso Alves Carvalho, de 80 anos, dentro do estabelecimento comercial onde morava e trabalhava. De acordo com informações apuradas pelo JTo, entre os ouvidos durante a audiência, estive...