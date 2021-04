Vida Urbana Acusado de ter matado empresário na Palmas Brasil será transferido para Palmas Juiz de Palmas pediu à Seciju no dia 1º o recambiamento de Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Júnior, preso em Aparecida de Goiânia

A justiça estadual de Goiás e do Tocantins acertaram a transferência de Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Júnior (o Júnior da Serra) do Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia (GO) para a casa de Prisão Provisória de Palmas. Preso em Goiás no dia 19 de julho de 2020, Júnior da Serra estava preso na Unidade Prisional de Uruaçu (GO), mas acabou transferido para Aparecida em razão de ameaças de mortes, segundo o ofício do diretor-geral de...