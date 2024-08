Vida Urbana Acusado de tentar matar mulher esfaqueada enquanto ela dormia é condenado em júri popular Crime ocorreu em dezembro de 2023. A vítima teve o pescoço cortado e sofreu outros golpes, segundo o Tribunal de Justiça do Tocantins

Um homem, de 41 anos, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 12 anos de prisão por tentar matar a ex-companheira a facadas enquanto ela dormia. Ele também terá que pagar R$ 25 mil de indenização à vítima. As informações são do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). A identidade do acusado não foi divulgada e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele até a publ...