A Justiça definiu para o dia 20 de junho, o julgamento de um homem de 19 anos, acusado de planejar ataques em escolas de Palmas em 2022. O homem está preso na Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP) desde janeiro do ano passado.

As investigações apontam que acusado corrompeu dois adolescentes para praticarem homicídios em escolas, eles teriam se armado com armas brancas e de fogo. O homem teria ainda induzido e instigado os adolescentes ao suicídio e firmado com eles um “pacto de morte”.

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) apresentou denúncia contra o homem. De acordo com o documento, o denunciado introduziu nas conversas com os adolescentes o assunto de massacres em escolas, a exemplo do ocorrido em Columbine (EUA) e de Suzano (SP) e passou a sugerir que fizessem apenas a título de “brincadeira”, e que fosse reproduzido na Escola Mestre Pacífico um genocídio.

Em um grupo de WhatsApp, os integrantes compartilharam estratégias de ataque e ficavam mudando o alvo (escolas) por diversas vezes.

Processo

Durante o processo foram ouvidas seis testemunhas, incluindo policiais que participaram da investigação e os adolescentes envolvidos no caso, além do interrogatório do acusado. Após isso, foi proferida a decisão para encaminhar o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

De acordo com o TJ, o homem vai reponder pelos crimes de induzimento ou instigação ao suicídio, com a pena duplicada por ter como alvos vítimas menores de idade e ter sido realizada por meio de redes sociais, além de associação criminosa com participação de adolescentes para a prática de crimes hediondos e corrupção de menores.

O somatório das penas desses crimes varia de seis anos e seis meses a 21 anos de reclusão.

Prisão

Em janeiro de 2022, a Polícia Civil prendeu o acusado e apreendeu dois adolescentes, após suspeitar que eles planejavam ataques em escolas da Capital. A investigação foi aberta após os três fazerem publicações com ameaças na internet. À época, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o grupo foi desarticulado durante uma operação da Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), com o apoio do MPTO.

Outros julgamentos

O Diário da Justiça de segunda-feira, 17, publicou a Portaria nº 986/2023 com os processos que serão submetidos a julgamento na Segunda Temporada de 2023 do Tribunal do Júri da Comarca de Palmas, que começa dia 30 maio e tem previsão para se encerrar dia 29 de junho.