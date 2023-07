Vida Urbana Acusado de morte do empresário Nilton Alcântara declara inocência do crime Advogados de Brasília alegam a mais absoluta inocência" de Adalto Ramalho da Silva, 49, e querem processo específico para discutir indenização à família pedida pelo Ministério Público na denúncia

O réu Adalto Ramalho da Silva, 49, acusado pelo homicídio qualificado mediante paga, que resultou em perigo comum e com recurso que dificultou a defesa do empresário Nilton Alcântara Neves no dia 25 de janeiro de 2022, se declarou inocente em resposta à ação criminal do Ministério Público protocolada no dia 14 deste mês. Ele está preso desde o dia 14 de janeiro deste ...