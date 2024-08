Vida Urbana Acusado de matar homem com golpes de machado é condenado a 12 anos de prisão O juiz determinou ao acusado o pagamento de R$ 20 mil pelos danos causados aos familiares da vítima. Crime ocorreu em 22 de abril de 2022, na zona rural de Paranã

O Tribunal do Júri da Comarca de Paranã condenou a 12 anos de prisão o acusado de matar com golpes de machado Gilvan Francisco Santana. O crime ocorreu em 22 de abril de 2022, na Fazenda Boa Sorte, localizada na zona rural de Paranã. A informação é do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). O nome do condenado não foi divulgado. De acordo com o TJTO, o acu...