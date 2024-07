Vida Urbana Acusado de matar estudante de 17 anos a tiros em Palmas durante a pandemia vai a júri popular Segundo o Tribunal de Justiça, a defesa do réu alega que ele não estava na capital no dia do crime e que teria sido levado até uma região de mata por policiais para ser pressionado

Um jovem de 22 anos, acusado de matar o estudante Raniel Febronio dos Reis, de 17 anos, a tiros em Palmas, vai a júri popular. A defesa do réu afirma que ele não estava na capital no dia do crime e que teria sido levado até uma região de mata por policiais, para ser pressionado. De acordo com o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), o crime aconteceu no dia...