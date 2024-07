Vida Urbana Acusado de matar de jovem a facadas e escapar de linchamento popular após crime vai a júri O réu acabou preso após ter sido detido, amarrado e linchado pela população em um assentamento. O crime aconteceu no Assentamento São Francisco, em Ipueiras

Um auxiliar de serviços gerais de 26 anos acusado de ter matado Eliano Aires da Silva, de 43 anos, a facadas na cidade de Ipueiras, vai a júri popular. Ele acabou preso após ter sido detido, amarrado e linchado pela população do assentamento logo após o crime. De acordo com o Tribunal de Justiça do Tocantins, o crime aconteceu na madrugada do dia 7 de março ...