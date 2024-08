Vida Urbana Acusado de matar companheira com facada no coração vai a júri popular O crime aconteceu no dia 6 de outubro de 2023. Segundo o acusado, a própria esposa teria se matado após uma discussão do casal

Leonardo Barbosa Da Silva, 32 anos, acusado de matar a companheira Patrícia Batista Florêncio, de 24 anos, com facada no coração em Ponte Alta do Tocantins, região leste do Tocantins, vai a júri popular. O réu está respondendo o processo em liberdade até a data do julgamento ser marcada. O crime aconteceu no dia 6 de outubro de 2023, após uma discussão do c...