Vida Urbana Acusado de matar a pauladas vítima que dormia em rede após desentendimento vai a júri popular O crime aconteceu na zona rural de Caseara em 2019

Um homem de 28 anos, acusado de matar Raimundo Bezerra de Moura com golpes de madeira na cabeça enquanto ele dormia, será julgado pelo Tribunal do Júri. O crime aconteceu na zona rural de Caseara em 2019. O nome do acusado não foi divulgado. Na época do crime, o Jornal do Tocantins divulgou que o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmas estava em busca de familiares da vítima. De acordo com informações do Tribunal de Justiça...