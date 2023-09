Vida Urbana Acusado de feminicídio em Lagoa do Tocantins é solto por juíza de Novo Acordo José Nilton passa a aguardar em liberdade a decisão judicial se será absolvido da acusação de ter matado a ex-esposa a tiros ou se será julgado pelo júri

A juíza de Novo Acordo Aline Marinho Bailão Iglesias mandou soltar o lavrador José Nilton Rodrigues Lima, de 56 anos, réu pelo assassinato da companheira, a dona de casa Elsimar Fernandes Araújo, aos 36 anos, morta com tiros nas costas e na cabeça, no dia 28 de junho, em Lagoa do Tocantins. “Cabe pontuar que a instrução criminal se encerrou, não havendo prejuíz...