Vida Urbana Acusado de atirar em cliente por causa de cigarro vai a júri popular, determina juiz Segundo a família da vítima, o acusado guardava rancor de uma discussão anterior

Um pedreiro de 50 anos, acusado de atirar contra um cliente para o qual não quis vender cigarros, vai a júri popular. A decisão veio do juiz Vandré Marques e Silva, da 1ª Vara Criminal de Taguatinga, nesta quinta-feira (25). O crime aconteceu no dia 26 de março de 2022, em Taguatinga. Por volta das 21h30, uma discussão entre o pedreiro, que morava no bar e ...