Acusado de atirar e matar empresário Nilton Alcântara também se declara inocente

Eder Pereira da Silva, 41 anos, o homem preso desde 14 de janeiro, acusado de ter atirado no empresário Nilton Alcântara Neves no dia 25 de janeiro de 2022, apresentou resposta à acusação do Ministério Público nesta quinta-feira, 24 de agosto. Acusado ao lado do outro réu, Adalto Ramalho da Silva, 49, pelo homicídio qualificado mediante paga, que resultou em per...