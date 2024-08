Vida Urbana Acusado de assassinar casal de namorados na noite de Natal vai a júri popular O juiz liberou duas pessoas do julgamento pelo Tribunal do Júri por falta de provas na participação dos crimes

Alexsander Marcial Pinto Costa Bezerra vai a júri popular pelo assassinato do casal de namorados Victor Iury Gomes de Almeida Sabbag e Luana Soares Azevedo na noite de Natal de 2022. A decisão veio do juiz Cledson José Dias Nunes, da 1ª Vara Criminal de Palmas, nesta quarta-feira (7). Os corpos do casal de namorados foram encontrados perto de uma chácara às mar...