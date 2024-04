Vida Urbana Acusado de assassinar a esposa dois dias após deixar a prisão tem julgamento marcado Felipe de Jesus Magalhães é acusado de matar a esposa a facadas no dia 27 de novembro de 2023. Crime aconteceu no Setor Jardim Aureny III, em Palmas

O Ministério Público denunciou e a Justiça mandou a júri popular o réu Felipe de Jesus Magalhães, de 26 anos, por matar sua esposa, no dia 27 de novembro de 2023 , no setor Jardim Aureny III, região sul de Palmas. Conforme o processo, na véspera do crime, o casal discutiu enquanto consumia bebidas alcoólicas, o réu teria ficado enfurecido com as cobranças da vít...