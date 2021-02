Vida Urbana Acre enfrenta dengue, Covid-19, inundação e crise migratória ao mesmo tempo Com fila de espera para internação nas UTIs e outros serviços públicos sobrecarregados, o governador do Estado, Gladson Cameli (PP), decretou situação de emergência nesta terça-feira (16) em alguns municípios

Primeiro, explodiu o número de infectados por dengue. Logo, os casos de Covid-19 voltaram a subir. Nos últimos dias, rios e igarapés transbordaram, desalojando dezenas de famílias em dez cidades, incluindo as duas maiores, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Finalmente, uma inesperada crise humanitária envolvendo centenas de migrantes haitianos na fronteira com o Peru. Com fila d...