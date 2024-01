Os acidentes com feridos e mortes em rodovias federais que cortam o Tocantins dobraram nesta virada de ano em relação ao fim de ano entre 2022 e 2023, segundo os dados da Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgados nesta terça-feira, 2.

Naquela virada, houve cinco acidentes que deixaram seis pessoas feridas e não causaram nenhuma morte nas estradas. Agora, no período entre 29 de dezembro e 1º de janeiro, a corporação registrou 10 acidentes , com duas mortes e 17 pessoas feridas.

A BR-153 é a rodovia com mais registros de acidentes, 8 das 10 ocorrências. A BR-226 em Palmeiras e a BR-242 em Peixe completam a relação fornecida pela Polícia Rodoviária Federal.

Uma das mortes ocorreu no dia 31, às 4h20, no km 675,5 da BR- 153 em Gurupi e a outra, no km 355 da BR-153 em Tabocão no dia 1º, às 14h10.

Neste acidente morreu o servidor público da Assembleia Legislativa do Tocantins Olivito Paulo Filho, de 66 anos. A mulher dele e um neto ficaram feridos gravemente.

Infrações também crescem

A corporação divulgou ter fiscalizado 924 pessoas, 721 veículos e registrado 597 autos de infrações no Tocantins.

O balanço mostra que as infrações por embriaguez ao volante e por deixar de usar o cinto de segurança cresceram em relação à operação de fim de ano anterior.

São 26 autuações por falta do cinto de segurança neste Réveillon contra 11 na virada anterior. Por embriaguez na direção, houve 21 infrações nesta virada, contra 20 na virada de 2022 para 2023. A infração foi responsável por duas detenções entre as seis pessoas detidas neste fim de ano.

A operação deste ano soma ainda 65 flagrantes por ultrapassagem proibida, 11 por falta de cadeirinha para crianças e uma por falta de capacete por motociclista.

A corporação afirmou ter realizado “amparo estratégico do policiamento em locais e horários com maior incidência de acidentes graves e criminalidade”.

Acidentes registrados nas rodovias federais

1º de janeiro

14h10 - km 355 (BR 153) - Tabocão ( com morte)

8h30 - km 145 (BR 153) - Taslimã

5h20 - km 789 (BR 153) - Araguaína

31 de dezembro

23h30 - km 503,5 (BR 153) - Paraíso

9h45 - km 26,2 (BR 226) - Palmeiras

4h20 - km 675,5 (BR 153) - Gurupi (com morte)

30 de dezembro

21h50 - km 335,2 (BR 242) - Peixe

13h30 - km 663,9 (BR 153) - Gurupi

5h51 - km 416 (BR 153) - Miranorte

29 de dezembro

0h20 - km 396 (BR 153) - Rio dos Bois