Vida Urbana Acidentes derrubaram mais de 200 postes no Tocantins em 2024 A capital lidera a lista de cidades com mais casos registrados, foram 66 até julho. Batidas afetaram fornecimento de energia me mais 160 mil unidades consumidoras

Até julho de 2024, o Tocantins já registrou 209 acidentes que terminaram com a queda de postes. As batidas afetaram o fornecimento de energia elétrica para 168.532 consumidores no estado. Os dados são da Energisa, empresa responsável pelo serviço de distribuição de energia no Tocantins.