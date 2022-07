Vida Urbana Acidentes com capotamento foram registrados em dois trechos da BR-153 neste final de semana Pane em veículo e tentativa de ultrapassagem foram as causas dos acidentes, que envolveram no total 5 veículos

Dois carros de passeio e um caminhão se envolveram em um acidente de trânsito no final da tarde de ontem, 9, entre Paraíso do Tocantins(TO) e Pugmil(TO), na rodovia BR-153. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos carros de passeio teve uma pane no motor e parou na pista. Em seguida, uma caminhonete que seguia no mesmo sentido, ao tentar desviar do veícul...