O acidente que matou o microempresário automotivo Jardel Oliveira Sousa, de 27 anos, na tarde deste domingo, 20, em uma batida de frente entre dois carros, na avenida Teotônio Segurado, no sul da capital, entre os setores Aureny III e Jardim Taquari, deixou duas crianças, uma jovem e dois homens feridos.

O choque violento deixou os dois carros destruídos e atravessados na avenida, principal elo entre o norte e o sul da capital, que não é duplicada no trecho do acidente.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta das 13h54. No local, uma das vítima, um homem de 38 anos, informou que se deslocava no sentido Sul/Norte pela avenida Teotônio Segurado, logo atrás do veículo Fiat/Toro Freedom AT9 quando o veículo, modelo I/Peugeot 408 Allure, ao tentar fazer uma ultrapassagem, invadiu a outra faixa e colidiu de frente com o veículo Fiat/Toro.

O condutor, um homem de 49 anos, fez o mesmo relato que a vítima de 38 anos.

No veículo, Fiat/Toro estavam três passageiros, sendo uma mulher de 24 anos, e duas crianças, uma menina e um menino de 8 anos de idade, que foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência à Unidade de Pronto Atendimento Sul, com lesões leves.

A passageira, uma mulher de 24 anos, relatou que estava com seus filhos no veículo Fiat/Toro em baixa velocidade na Teotônio Segurado quando perceberam o veículo I/Peugeot que vinha em alta velocidade e invadiu a sua faixa colidindo de frente com o veículo em que ela estava.

O condutor I/Peugeot, Jardel Sousa morreu no local e o passageiro do seu veículo, uma criança de 8 anos foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital infantil com uma fratura na perna direita.

Ainda conforme a PM, os policiais isolaram o local do acidente com apoio da ATTM e acionaram a perícia científica que esteve no local junto com Instituto Médico Legal que em seguida removeu o corpo da vítima.

Os veículos foram liberados e entregues aos familiares que fizeram a remoção dos veículos através do serviço de guincho particular.