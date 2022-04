Vida Urbana Acidente que envolveu dois veículos e colisão em poste deixa uma pessoa ferida Vítima de 47 anos teve delírios e foi encaminhada para o hospital com fortes dores de cabeça

Um acidente registrado na manhã desta segunda-feira, 25, na avenida NS 08, entre as quadras Arne 13 e Arne 14, região central da capital, deixou um homem de 47 anos ferido. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), o acidente aconteceu após uma caminhonete bater na traseira de um veículo e o mesmo chocou-se com um poste. Ainda segund...