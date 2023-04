Um acidente entre um carro e uma carreta bitrem deixou uma pessoa morta e outra ferida na TO-222, em Araguaína, no norte do estado. O veículo pesado estava estacionado na altura do km 102 da via quando o carro de passeio bateu na traseira do bitrem.

Segundo a Polícia Militar (PM), a batida aconteceu por volta de 4h30 da madrugada deste domingo, 23. O motorista do carro de passeio morreu e foi identificado como Sebastião Santos da Silva, de 39 anos, já o passageiro, Antônio Marques da Silva Filho, de 45 anos, sobreviveu com ferimentos.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que retirou a vítima presa às ferragens e que Antônio Marques apresentava suspeita de fratura no crânio e precisou ser levado com urgência para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).

A perícia esteve no local para analisar as condições da batida e o Instituto Médico Legal (IML) para remover o corpo da vítima.

O motorista da carreta, de 29 anos, acabou notificado e levado para prestar depoimento na delegacia de plantão.