Vida Urbana Acidente na TO-010 deixa uma pessoa morta e seis feridos Uma caminhonete e um carro colidiram de frente entre Palmas e Lajeado neste sábado

Na tarde deste sábado, 16, ocorreu um acidente na TO-010, entre Palmas e Lajeado, por volta das 16h, no km10 da via. Uma mulher morreu e outras seis pessoas ficaram feridas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um carro e uma caminhonete colidiram de frente, quando trafegavam em sentido oposto. O carro transportava três pessoas e o outro veícul...