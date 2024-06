Vida Urbana Acidente mata uma pessoa e deixa outra ferida na BR-153 próximo a Tabocão Batida aconteceu no km 5 da BR-153, na zona rural do município na noite desta terça-feira (18)

Um motorista de 39 anos morreu e outra pessoa de 44 anos ficou ferida em um acidente de trânsito no km 5 da BR-153, na zona rural de Tabocão, na noite desta terça-feira (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), as equipes foram acionadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 20h para atenderem uma batida entre um carro e uma caminh...