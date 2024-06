Vida Urbana Acidente mata duas pessoas e deixa outras duas feridas na TO-080 próximo a Paraíso do Tocantins Um homem e uma criança morreram ainda no local do acidente, no km 51 da TO-080, entre Palmas e Paraíso do Tocantins. Batida envolveu um veículo de passeio e uma carreta

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito no km 51 da rodovia TO-080, na zona rural de Paraíso do Tocantins, ocorrido na tarde deste domingo (16). Segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Militar, a batida teria ocorrido no sentido oeste-leste. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a batida en...