Um acidente grave entre dois carros deixou o motorista de 35 anos que conduzia um veículo de passeio Citroen/C4 morto, e o condutor de 58 anos da caminhonete Chevrolet/S10 ferido na noite de segunda-feira, 8, em Aliança do Tocantins, região sul do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão frontal ocorreu por volta das por volta das 19h40min, no km 628 da BR-153.

O motorista ferido foi encaminhado ao hospital Unimed para atendimento. No local, compareceram a perícia e o Instituto Médico Legal (IML).

De acodo com a concessionária responsável pela rodovia, a Ecovias do Araguaia informou que houve a interdição de pista com 'pare e siga' no km 629 da BR-153, em razão do acidente e por volta das 23h, a pista ficou totalmente liberada.