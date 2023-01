Atualização às 00h23

Uma colisão frontal entre uma van e uma carreta na TO-280, entre os municípios de Almas e Natividade, deixou mortos e feridos na noite desta quarta-feira, 25.

O plantão da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar informou que um efetivo estava no local e, preliminarmente havia a confirmação de 12 mortos, incluindo o motorista da van, um veículo oficial da Secretaria da Saúde de Almas. Segundo informações apuradas com moradores da cidade, seriam 12 passageiros, dos quais 10 tiveram óbito confirmado. E dois sobreviveram, um senhor, que foi levado sem lesões graves para Natividade e um jovem, com fratura exposta no braço, que foi levado para Porto Nacional.

O veículo saiu de Palmas com destino à cidade do sudeste do Tocantins durante a tarde com pacientes que retornavam para casa.

O acidente ocorreu a cerca de 20 km de Natividade e mobilizou equipes dos bombeiros e do Instituto Médico Legal (IML).